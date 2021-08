Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Vogt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Vogt und Stocken am Dienstag gegen 17 Uhr sind zwei Frauen schwer verletzt worden, als sie mit ihren Autos zusammenstießen.

Eine 18 Jahre alte Renaultfahrerin kam laut Pressemitteilung der Polizei auf ihrem Weg in Richtung Vogt auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Mercedes einer 51-Jährigen zusammen. Der Renault schleuderte im Anschluss über die Straße und kam in einer Wiese zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Wagen entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt auf etwa 11 000 Euro geschätzt wird. Beide mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Landesstraße war zeitweise komplett gesperrt.