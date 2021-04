Zehn Meter Thuja-Hecke brennen

Zu einer in Brand geratenen Hecke in der Vogter Straße „An der Halde“ sind am Montag gegen 11.30 Uhr die Polizei und zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vogt ausgerückt.

Ein Anwohner hatte laut Polizeibericht Rauch aus einem Gullideckel wahrgenommen und den Notruf verständigt. Bereits kurze Zeit später stand die trockene, etwa 1,80 Meter hohe Thuja-Hecke auf einer Länge von etwa zehn Metern in Flammen. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.