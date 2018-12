Wie eine fehlende Hausnummer beinahe ein Leben kostete

Ein Mann liegt bewusstlos am Boden, seine Frau kniet neben ihm. Immer wieder drückt sie ihre Hände fest auf seinen Brustkorb, drückt auf das Herz, das plötzlich aufgehört hat zu schlagen. Verzweifelt versucht sie ihren Mann am Leben zu erhalten. Den Notruf hat sie schon gewählt, Hilfe ist unterwegs. Die Frau hört „Tatütata“, hört den Rettungswagen und denkt „Sie kommen!“ Aber das Martinshorn wird wieder schwächer, der Rettungswagen fährt vorbei. Niemand klingelt, niemand kommt. Warum? Die Helfer können ihr Haus nicht finden.

„Das ist kein erfundenes Szenario, das ist wirklich so passiert“, erklärt Hubert Häusle vom Deutschen Roten Kreuz Vogt bei einem Pressegespräch. Er ist Notfallsanitäter, engagiert sich ehrenamtlich bei der Bereitschaft des DRK Vogt. Laut Häusle ist der beschriebene Notfall kein Einzelfall. „Das passiert im Rettungsdienst täglich“, so Häusle. Es passiert nicht nur in großen Städten, es passiert auch auf dem Land, in kleineren Gemeinden, wo scheinbar jeden jeden kennt. Es passierte auch in Vogt.

Schnelle Einsatzgruppe startet

„Das Ehepaar wohnt in einem Haus. Dem Mann geht es plötzlich schlecht, er fällt um, ist bewusstlos“, schildert Häusle den Notfall. „Seine Frau wählt den Notruf 112. Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle ist dran. Er redet mit ihr, stellt ihr Fragen: ‚Atmet Ihr Mann? Fühlen Sie seinen Puls?’ Ausgehend von dem, was sie sagt, stellt er bei ihrem Mann einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest. Er leitet sie an, sagt ihr, was sie tun muss, um ihn wiederzubeleben. Noch während er mit ihr spricht, schickt er Fahrzeuge los“, erzählt Häusle. Darunter ein Fahrzeug der schnellen Einsatzgruppe des DRK Vogt. „Der Melder geht runter, wir bekommen eine SMS mit der Adresse und um was es sich handelt. Mit unseren privaten Autos fahren wir zum DRK-Heim und wechseln aufs Einsatzfahrzeug.“ Jetzt zähle jede Sekunde.

Die Bereitschaft des DRK Vogt deckt die Gemeinde Vogt und den Umkreis ab. Etwa 200 Einsätze leisten die vier ehrenamtlichen Helfer jedes Jahr. „Unser Vorteil ist die Nähe. In Vogt sind wir im Schnitt eigentlich fünf bis zehn Minuten vor dem Rettungsdienst da“, erklärt Häusle. Eigentlich. Denn bei dem beschriebenen Notfall wurde dieser Zeitvorteil durch die Suche nach dem richtigen Haus zunichte gemacht. „Auf dem Handy sehen wir die Adresse: eine Straße und eine Hausnummer“, erzählt er. „Wir fahren in die Straße rein und suchen die Hausnummer. Aber weil wir die Nummer nicht sehen, fahren wir daran vorbei, bis zum Ende der Straße. Wir drehen um und halten an jedem Haus, suchen die Nummer, von Haus zu Haus“, berichtet Häusle. „Man kann sich vorstellen, wie dabei die Zeit vergeht. Rettungswagen und Notarzt kommen dazu. Alle suchen.“

Die Helfer sind angespannt und stehen unter Strom. „Ich als Helfer hab den Stress, ich weiß, da ist jemand in Lebensgefahr und ich kann die Hausnummer nicht finden.“ Um die Suche zu beschleunigen, sprechen sich die Helfer ab und teilen sich auf. „Jemand fragte einen zufälligen Passanten nach dem Haus. Der erklärte: ‚Es ist das Haus, das zurückgesetzt ist.’ Das Haus war von der Straße aus gar nicht zu sehen“, so Häusle. Kein Schild wies darauf hin. „Jetzt kamen wir endlich zu dem Haus, trafen die Frau an, die sich abmühte, ihren Mann am Leben zu erhalten.“ Sie hatte zwar den Rettungswagen gehört, konnte aber nicht rausgehen, um sich bemerkbar zu machen, um den Helfern den Weg zu zeigen. Sie musste sich um ihren Mann kümmern, sonst wäre dieser gestorben. „Wir haben ihn dann wiederbelebt und er kam ins Krankenhaus“, erzählt Häusle.

Viele Gründe für Zeitverlust

Gründe, weshalb Sanitäter auf der Suche nach dem richtigen Haus oder Wohnung wertvolle Zeit verlieren, gibt es viele. „Die Hausnummer ist im Laufe der Zeit ausgebleicht oder verwittert. Manchmal wird sie von einem Baum oder anderen Pflanzen verdeckt, bei manchen Häusern ist die Nummer in einem Vorbau oder unterm Dach angebracht oder seitlich von der Haustür. Das heißt, die Nummer ist schon da, aber von der Straße aus nicht zu sehen“, erklärt Häusle. Problematisch seien auch kleine Ortschaften wie Heißen bei Vogt. Dort folgen die Nummern keinem bestimmten System, sondern wurden in der Reihenfolge an die Häuser verteilt, wie sie gebaut wurden – mit der Folge, dass die Hausnummern wild durcheinander gehen.

Moderne Hilfsmittel wie Navis helfen da nur bedingt. „So genau sind Navis nicht. Das Navi führt in die richtige Straße, aber nicht genau zum Haus – vor allem bei Neubaugebieten. Da sind oftmals noch nicht mal die Straßennamen drin“, erklärt Häusle. Er betont: „Schwierig ist es vor allem nachts, wenn es dunkel ist.“ Tagsüber mag die Hausnummer gut zu sehen sein, aber nachts verschwindet sie ohne Beleuchtung in der Dunkelheit. Der Notfallsanitäter hat einen dringenden Rat: „Jeder soll hingehen und schauen, ob man von der Straße aus seine Hausnummer gut erkennen kann.“ Denn: „Eine fehlende Hausnummer kann Leben kosten.“