Wie diese Frau die Geburt für Schwangere schöner macht

Was ist eine Doula?

Das Konzept der geburtserfahrenen Frau, die Schwangeren mit ihrem Wissen beisteht, ist keineswegs neu, sondern eine alte Tradition. Als Beruf gewissermaßen wiederbelebt wurde die Doula in den USA. Dort gibt es fast keine Hebammen in den Kliniken, weshalb der Bedarf an anderweitigen Geburtshelferinnen groß ist. Doula werden kann grundsätzlich jeder, allerdings gibt es eine Bedingung: Die Frau muss selbst bereits ein Kind bekommen haben. Die Dienste einer Doula kosten für gewöhnlich etwa 500 Euro und sind privat zu bezahlen – die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Die Doulas sind dafür oft 24 Stunden am Tag für die Schwangeren rufbereit. (pek)