Wenn Zeit mal keine große Rolle spielt

Beim 19. „Women Run“, oder einfach nur Laufsport-Linder-Frauenlauf am Sonntag in Vogt sind, wie es der Name schon sagt, nur weibliche Teilnehmer am Start. Laufen, Walken, Nordic Walken, in jeder der drei Disziplinen wird es auch in diesem Jahr wieder eine Siegerin geben. Die Zeit bei diesem Lauf, ob alleine oder im Team, spielt wie in den vergangen Jahren für viele aber keine große Rolle, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Somit können sich auch Ungeübte in einer der drei Disziplinen versuchen. 600 Teilnehmerinnen werden erwartet.

Wie immer wird die Veranstaltung von der Leichtathletikabteilung des SC Vogt und unter Mithilfe anderer Abteilungen veranstaltet. Start ist um 10 Uhr im Sportstadion in Vogt. Jeder der das Ziel erreicht erhält ein T-Shirt, die obligatorische Rose gibt’s nach dem Zieleinlauf noch oben drauf.

Die von Achim Linder 2001 aus der Taufe gehobene Veranstaltung hat sich längst zu einem Traditionslauf über Oberschwabens Grenzen hinaus etabliert. 580 Läuferinnen gingen im vergangenen Jahr an den Start. „Es braucht nicht viel Werbung“, sagt Achim Linder, „wer einmal da war, der kommt gerne wieder“. Was die Teilnehmerzahl bei einem reinen Frauenlauf angeht, landete der Vogter Frauenlauf 2018 nach dem Beurer Frauenlauf in Ulm und dem AOK-Frauenlauf in Stuttgart auf Platz drei des Württembergischen Leichtathletikverbandes (WLV). Das Online-Anmeldeportal ist bis Freitag 20. September, 18 Uhr geöffnet. Danach sind nur noch Nachmeldungen am Sonntag zwischen 8 und 9 Uhr Vorort in der Sirgensteinhalle möglich, wo ab 8 Uhr auch die Ausgabe der personifizierten Startnummern erfolgt. Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es in der Allgäutorhalle und in der Sirgensteinhalle, wo ab 11:45 Uhr auch die Sieger geehrt werden. Der Veranstalter weißt noch darauf hin, dass unbedingt die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren sind, da die Parkmöglichkeiten ums Stadion eher bescheiden sind.

Kurz vor dem Start um 9.45 Uhr, geht’s los mit einem professionellen Aufwärmtraining mit Nadja Abt von Nadja’s Tanz- und Fitnesswelt. Punkt 10 Uhr erfolgt der Startschuss durch Vogts Bürgermeister Peter Smigoc. Wer in Vogt schon einmal gelaufen ist weiß, das die Strecke nicht besonders anspruchsvoll ist und auf überwiegend flachem Terrain verläuft. Nach einer Stadionrunde führt die Laufstrecke über Asphalt hinaus zum Vogter Wald, wo die Läuferinnen nur befestigte Wege vorfinden. An der Rauhütte hat der Veranstalter wieder eine Verpflegungsstelle eingerichtet, eine zweite gibt es bei Start und Ziel im Stadion. Sieben Kilometer sind zu absolvieren. Traut man der Wetterprognose, dann darf man am Sonntag von guten äußeren Bedingungen ausgehen.

Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse, ob Laufen, Walken oder Nordic Walken, erhalten Sachpreise. Unter den fünf am zahlreichsten vertretenen Teilnehmergruppen wird ein Grill- oder Pizzaabend verlost. Drei Läuferinnen (1 + 2 – Teamwertung) dürfen ein Team bilden. Fünf von ihnen können per Los einen Präsentkorb gewinnen. Oben drauf wird noch unter allen Teilnehmerinnen die achtzehn Jahre und älter sind ein dreitägiger Aufenthalt für zwei Personen im Wellnesshotel Hubertus in Balderschwang verlost. Die Startnummer dient als Glückslos.