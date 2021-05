Warten auf die Wildkatze: Der Altdorfer Wald hätte für das seltene Tier einiges zu bieten

Wer eine eine Katze mit wildkatzentypischen Merkmalen fotografiert hat oder andere Hinweise auf mögliche Wildkatzen geben möchte, kann sich beim Wildtierinstitut der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg melden, am besten per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de. Der Wildkatzenwegeplan ist online zu finden unter www.wildkatzenwegeplan.de.