Waldbesetzung: Forst BW duldet nicht

Forst BW legt wert auf die Feststellung, dass sie keinesfalls die Waldbesetzung im Altdorfer Wald in der Nähe des Vogter Teilorts Grund duldet. Eine solche Duldung sei nie ausgesprochen worden. „Zutreffend ist aber, dass Forst BW – auch vor dem Hintergrund der Grundrechtsbindung der öffentlichen Hand – bezüglich der Waldbesetzung bislang keine Besitzstandsstörung geltend gemacht hat. Dies wurde mehrfach gegenüber der zuständigen Versammlungsbehörde klargestellt und auf konkrete Maßnahmen, zum Beispiel zur Verhütung von Waldbrandgefahren und zum Schutz von sonstigen Waldbesuchern, gedrungen“, so Bernhard Dingler, der Leiter des Forstbezirks Altdorfer Wald, in einem Schreiben an die Redaktion.