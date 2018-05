Von Argentinien nach Vogt

Den Begriff „Künstler“ mag Horacio Pelayo nicht so gern. „Was ist schon ein Künstler? Was ist Kunst?“, fragt er sich. Das könne nur jeder für sich selbst beantworten. „Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt“, zitiert er Pablo Picasso. Pinsel, Farbe und Leinwand sind eben seine Art, sich auszudrücken und die Themen anzusprechen, die ihm wichtig sind, sagt der Argentinier und zeigt ein paar Werke, in seinem kleinen Atelier in Vogt. Sie zeigen Menschen in Verbindung mit der Natur. Noch bis Donnerstag, 31. Mai, ist eine Auswahl seiner Bilder in der „Galerie auf Zeit“ in der Kulturbar Impuls in Weingarten zu sehen.

Der Mensch und die Natur, das sind genau die Themen die den 33-Jährigen so sehr beschäftigen. Und es sind Themen wie die Zerstörung des südamerikanischen Urwaldes aber auch das Insektensterben hierzulande, die er mit dem Pinsel auf die Leinwand bringt und den Menschen zum Nachdenken auffordert. Dafür ist er schon mehrfach ausgezeichnet worden. In seinem Atelier zeigt er ein Bilderrahmen aus Holz mit einem kleinen Bild darin, rundherum Erde. „Das Bild verändert sich, weil dort kleinen Pflanzen wachsen können. Es soll zeigen, wie sich die Natur verändert und dass jeder Mensch selbst zum Künstler werden kann. Jeder Mensch kann es durch sein Tun beeinflussen. Das Bild ist nie gleich“, sagt Horacio Pelayo.

Karikaturist für die Lokalzeitung

Warum ihm ausgerechnet die Themen Natur und Mensch so nah sind, zeigt seine Lebensgeschichte. Bis ihn die Liebe zu seiner Lebenspartnerin Hanna Gerlinger nach Oberschwaben verschlug, lebte Pelayo in Südamerika, einem Kontinent mit einer unglaublich reichen Natur. Regelwälder, riesige Ströme, endlose Landschaften, nicht auszudenken Tier- und Pflanzenwelten. Geboren und aufgewachsen ist er in Formosa, einer rund 200 000 Einwohner zählenden Stadt im Norden Argentiniens. „Formosa heißt wunderschön und dort ist es wunderschön“, sagt er und lacht. Die Stadt liegt am Strom Paraguay, an der Grenze zum gleichnamigen Nachbarstaat.

Die Kunst begleitet Horacio Pelayo schon sein Leben lang. Schon als Kind liebte er es zu malen, in der Schule war Kunst sein Lieblingsfach. Später besuchte er die Kunstschule, und mit bereits 14 Jahren habe er seine ersten Karikaturen gezeichnet, erzählt er. Als Pelayo 17 Jahre alt war, seien erstmals Karikaturen von ihm in seiner Heimatzeitung „Diario Opinion Ciudadana“ erschienen. „Das war ein Wunder, dass ich zu dieser Zeit mit Kunst Geld verdienen konnte.“ Denn das war zur Zeit der Währungs- und Wirtschaftskrise in Argentinien, als das Land in eine Rezession fiel, die Arbeitslosigkeit nach oben schnellte und die Armut im Land immer größer wurde. „Den Menschen ging es nicht gut“, sagt er. Mit seinem Einkommen als Karikaturist hat er zum Familieneinkommen beigetragen. Es zeigte ihm, dass man von Kunst leben kann.

Nach der Schule reiste er mit einem Freund per Anhalter durch den Kontinent. Sie besuchten neben Argentinien, Uruguay und Brasilien. Er tauchte ein in die Welt der Natur und lernte den Kontinent mit seinen Menschen kennen. Seine Reise finanzierte er sich durch seine Karikaturen, die er in den Innenstädten und Strandpromenaden der großen Touristenmetropolen wie São Paulo in Brasilien verkaufte. Eine Reise, die an den Film „Die Reise des jungen Che“ erinnert. Und eines Tages lernte er schließlich Hanna Gerlinger an den Iguazú-Wasserfällen kennen, mit der später eine Weile in Südamerika lebte.

Arbeit als Kunstlehrer

Jetzt also hat Horacio Pelayo angefangen, ein gemeinsames Leben mit ihr und seinen drei Kindern in Vogt aufzubauen. In einem früheren Pferdestall hat er sein kleines Atelier, mitten im Grün. Dort entstehen seine Bilder, aber auch Auftragsarbeiten für Kunden aus der Region – meistens sind das Porträts. „In Formosa kennt mich jeder, aber hier muss ich erst alles aufbauen“, sagt er. Ein Anfang sei mit der Kulturbar Impuls in Weingarten gemacht, mit der er jetzt mehr Projekte machen möchte. Mittlerweile gibt er auch (vor allem für Erwachsene) Kunstunterricht – privat oder an der Volkshochschule in Wangen.

In Oberschwaben mit seiner grünen Landschaft fühlt er sich wohl – auch wenn die Natur hier ganz anders ist als in seiner Heimat. „Hier hat der Mensch die Natur sehr unter Kontrolle, das ist schon komisch für mich. In Argentinien ist das nicht so, weil alles viel größer und weiter ist“, sagt er. Und hier in Deutschland gebe es eben im Alltag und Leben für alles einen Plan, in Argentinien sei man eher spontan. Er wolle sich aber der Struktur anpassen. Auch mit der deutschen Sprache geht es mittlerweile ganz gut, wenn ihm auch das Schwäbische immer wieder vor Herausforderungen stellt.

Aber eines gibt es dann doch, das er wirklich vermisst: die Spontanität. „Einfach mal zum Kaffee vorbeikommen, reinschauen und miteinander quatschen gibt es hier leider nicht so. Das fehlt hier doch a bissle“, sagt er und lacht.