Volksbank Allgäu-Oberschwaben unterstützt Schalmeien in Vogt

Über das VR-Gewinnsparen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) sind im vergangenen Jahr 391 405,00 Euro an Spenden für soziale Zwecke in die Region geflossen. Daneben haben die Losinhaber Preise im Gesamtwert von 861 049,00 Euro gewonnen. Ein Spendenempfänger aus dem Kreis Ravensburg waren unter anderem die Schalmeien Vogt. Über die Aktion „Spenden-Adventskalender“ erhielt der Verein einen Betrag in Höhe von 500 Euro zur Anschaffung von Instrumenten für den Nachwuchs. Zu den Einzelgewinnern im Raum Ravensburg gehört Maria Wucher aus Vogt. Foto: VBAO