Vogter Wehr leistet bedeutend mehr Einsätze

Für 15 Jahre aktiven und ehrenamtlichen Dienst wurden Tobias Binzer und Hermann Geyer mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr Baden-Württemberg in Bronze ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielt Günter Heister. Zudem wurden Alexander Baumann, Maria Neisener und Johannes Steinhauser für zehnjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Vogt geehrt. Weiterhin konnten Alfred Dennenmoser für 30-jährige und Herbert Geyer für 35-jährige Treue mit einer Urkunde und einem Präsent der Gemeinde geehrt werden. Aus den Reihen der Altersabteilung erhielten Josef Baumann und Hermann Groß für 40-jährige sowie Franz Baumann für 45-jährige Treue zur Feuerwehr Vogt ebenfalls eine Urkunde und ein Präsent der Gemeinde. Kommandant Lieb und Stellvertreter Franz Haller konnten Yannic Augsten, Tobias Dietrich, Steven Negd, Axel Reinhardt, Julian Rettenberger und Stefan Wachter zum Feuerwehrmann, sowie Martin Geyer zum Oberfeuerwehrmann befördern. Zudem wurden Maria Neisener zur Löschmeisterin und Günter Heister zum Hauptlöschmeister ernannt. Die Feuerwehr Vogt veranstaltet am 12. und 13. September einen Tag der offenen Tür.