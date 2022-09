Vogter Traditionsbäckerei Denzel schließt – Eine Filiale wird aber übernommen

Noch riecht es nach frischem Brot in der Ravensburger Straße in Vogt. Das Regal mit den Brezeln und Hefezöpfen der Traditionsbäckerei Denzel ist auch noch gut gefüllt, und noch immer werden die frischen Brezeln gelaugt.

Doch nach dem 1. Oktober ist Schluss, denn dann gibt Klaus Denzel den Familienbetrieb auf, den einst sein Vater aufgebaut hat. Damit geht auch eine Bäcker-Ära in Vogt zu Ende. Es wird aber weiterhin eine Bäckerei-Filiale geben. Das war Klaus Denzel wichtig, bevor er in den Ruhestand geht.

Klaus Denzel fällt es schwer, über das Ende seines Betriebs zu sprechen. Wehmut sei dabei und auch mal ein Tränchen, gibt er zu. „Es wäre mir eigentlich lieber, über eine Neueröffnung zu berichten“, sagt er, „aber dieser Schritt hat sich schon seit zehn Jahren angedeutet. Jetzt ist es so weit.“

2019 erst hat er ein neues Geschäft am Kreisverkehr bei der Aral-Tankstelle aufgemacht. Alles sollte neu werden und mehr Kundschaft kommen, als das im Stammhaus in der Ravensburger Straße der Fall ist.

Das Problem des Bäcker-Berufs

Das Konzept ging auf. Die Filiale läuft. Sie läuft sogar sehr gut. Doch damals sei schon klar gewesen, dass es die Bäckerei Denzel irgendwann nicht mehr geben wird. Es fehlt an der Nachfolge. Und es fehlt an Bäcker-Personal.

Als dann einer seiner drei angestellten Bäcker gekündigt hatte, weil er zurück in seine Heimat gehen will, sei klar gewesen, welchen Schritt er gehen müsse, erzählt der 68-jährige Denzel. Im Juli fiel dann die Entscheidung im Familienrat.

Anna Mager (links) und das Ehepaar Renate und Klaus Denzel in der Bäckerei am Kreisverkehr in Vogt. (Foto: Philipp Richter)

Die Brezeln sind schon vorproduziert. Es fehlt noch Lauge, der Schnitt und das Salz. Dann geht’s in den Backofen. (Foto: Philipp Richter)

Was der Bäcker berichtet, ist das Problem vieler Handwerksberufe: Es fehlt an Nachwuchs. Über die vergangenen Jahre sei es immer schwieriger geworden, Bäcker zu finden. Es gibt kaum noch Lehrlinge. Gibt es Lehrlinge, wanderten viele nach der Ausbildung in die Industrie ab. Der Beruf ist hart und man muss morgens früh raus.

Ab 3 Uhr werden bei Denzels in der Backstube Brötchen in den Ofen geschoben. Denzel fand einen Bäcker aus Polen und einen aus Kroatien, die bei ihm arbeiteten. „Das lief einwandfrei“, sagt er. Bis jetzt. Nach der Kündigung eines Bäckers war das Personalproblem wieder da.

Traditionsbetrieb seit 1958 in Vogt

Einen Nachfolger aus der Familie, der die Bäckerei weiterführt, gibt es nicht. Auf die Aushänge in der Filiale, dass Denzels einen Nachfolger suchten, meldete sich niemand und auch die Aufrufe innerhalb der Branche blieben erfolglos. Niemand wollte die Bäckerei übernehmen. Die Bäckerei allein mit Angestellten zu betreiben, wäre „wirtschaftlich schwierig“ geworden, so Denzel.

Also habe der Familienrat entschieden, dass Schluss ist. Denn noch arbeiten seine Tochter Annabell Mager und seine Ehefrau Renate Denzel voll mit im Geschäft. Die Energiekosten seien jedoch nicht der ausschlaggebende Grund gewesen.

Die Bäckerei Denzel gibt es in Vogt seit 1958. Damals hat Klaus Denzels Vater Paul die damals schon existierende Bäckerei gekauft und weitergeführt. 1968 hat Klaus Denzel die Bäckerlehre begonnen, und ist seither – wie er sagt – „mit Haut und Haar“ Bäcker.

1995 hat er schließlich den Betrieb seines Vaters übernommen. Die Bäckerei Denzel hatte eine Filiale in Schlier, die sie 2018 schloss, und eine Waldburg, die sie schließlich im vergangenen Jahr aufgab. Jetzt gibt es nur noch die Hauptfiliale am Kreisverkehr in Vogt und die am Stammsitz in der Ravensburger Straße, die jedoch nur morgens bis 10 Uhr geöffnet hat.

Sortiment änderte sich immer wieder

Über die Jahre hätte sich auch das Sortiment immer wieder verändert. Man müsse mit der Zeit gehen. „Mir hat es immer Spaß gemacht, zu schauen, was die anderen Bäcker machen und Neues auszuprobieren“, sagt Denzel.

Hat es früher nur ein Körnerbrot gegeben, sind es jetzt acht verschiedene. Bekannt ist die Bäckerei Denzel für ihr Kleinbrot: Brezeln, Wecken und Seelen. Die Seele sei seine Spezialität. „Jeder Bäcker ist gerne ein Seelenbeck“, sagt Denzel und schmunzelt.

Der Bäckerberuf müsse sich in Zukunft ändern, um konkurrenzfähig zu werden, damit wieder mehr junge Menschen Lust auf dieses Handwerk haben, denn es sei ein großartiger Beruf. So gebe es mittlerweile schon sogenannte Tagesbäcker, die auch tagsüber backen. „Die Leute kaufen ja auch den ganzen Tag ein und nicht nur morgens“, sagt Denzel.

Am 1. Oktober ist der letzte Tag

Für seine Backstube hat er deswegen Kühlregale angeschafft, damit die Bäcker am Vortag produzieren können, um am anderen Tag zu backen. „Das macht keinen qualitativen Unterschied, aber es reicht, wenn die Bäcker erst um 3 Uhr anfangen und nicht schon um Mitternacht“, so Denzel.

Am Freitag hat sich einer seiner drei Bäcker verabschiedet. Jetzt muss Klaus Denzel nochmal für eine Woche in die Backstube und mithelfen, dass Vogt mit Brezeln und Wecken versorgt ist. Er wird noch einmal seine berühmten Seelen machen, für die er im Ort bekannt ist. Doch dann ist Schluss mit der Bäckerei Denzel, wenn am Samstag, 1. Oktober, der Laden am Kreisverkehr ein letztes Mal öffnet und dann schließt.

Die Übernahme steht fest

Auch wenn es dann keinen aktiven Bäcker mehr in Vogt gibt, wird die Denzel-Filiale am Kreisverkehr übernommen. Das war Klaus Denzel wichtig. Es sollte noch eine Bäckerei im Ort geben. Die übernimmt jetzt Fidelisbäck aus Wangen.

Einen Großfilialisten wollte er nicht haben, sagt er. Ab 10. Oktober wird Fidelisbäck nach einer kurzen Umbauphase die Bäckereifiliale eröffnen. In der Ravensburger Straße bleiben die Backöfen jedoch aus.