Vogter Radprofi Daniel Gathof im Aufwärtstrend

Dem Vogter Radprofi Daniel Gathof ist eine Steigerung gelungen. Nach dürftigen Leistungen zuletzt, Rang 17 im Straßenrennen in Leutkirch und Platz sieben bei einem kleineren Cross-Country-Rennen in der Schweiz, durfte er sich nun über eine Platzierung in den Top Fünf freuen. Beim Marathon Woidman im Bayerischen Wald fuhr der Mountainbiker des KJC Ravensburg als Vierter über die Ziellinie.

„Platz vier ging in Ordnung. Kopf und Beine haben einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, bilanzierte Gathof. Mit etwas mehr Mut wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, doch die ernüchternden Resultate waren ihm zunächst anzumerken. Nach und nach kam aber das Selbstbewusstsein zurück – er arbeitete sich sogar auf den dritten Platz vor. Doch nach vier Stunden schwanden bei Gathof die Kräfte, sodass eine Lücke entstand und er auf Platz vier abrutschte.

Den Veranstalter lobte Gathof für die Organisation. Zeitnah wird er wohl noch einen Wettkampf bestreiten. An der Weltmeisterschaft, die Ende des Monats in der Türkei stattfindet, verzichtet der Familienvater. „Ich meine, dass wir heuer einfach keine faire WM haben werden. Viele Athleten aus aller Welt werden nicht anreisen wollen oder dürfen. Aber genau das macht für mich den Reiz einer WM aus, dass sich Topsportler aller Länder frei messen“, so Gathof.