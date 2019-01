Vogter Ortskern wird „urbanes Gebiet“

Weil im Vogter Ortskern weiterer Wohnraum entstehen soll, hat der Gemeinderat das Gebiet rund um Wangener Straße, Sirgensteinstraße und Kirchstraße zum „urbanen Gebiet“ erklärt und einen entsprechenden Bebauungsplan aufgestellt. „Es gibt aktuell einige Anfragen zur Schaffung von Wohnraum. Das Gebiet könnte sich zum Wohngebiet entwickeln, und das könnte eventuell Probleme beim Betrieb der Sirgensteinhalle geben“, sagte Bürgermeister Peter Smigoc zur Erklärung. In einem „urbanen Gebiet müsse ein gewissen Maß an Lärm, zum Beispiel bei Veranstaltungen, toleriert werden. „So können wir die Nutzungsvielfalt erhalten“, so Smigoc.

Für das Gebiet im Ortskern gab es bislang keinen Bebauungsplan. Zusammen mit der aktuellen Festsetzung legte der Rat auch die bisher bereits angewandte, aber nicht rechtlich gesicherte Anzahl der Stellplätze auf zwei Stellplätze pro Wohneinheit fest.

Für die Durchführung des Verfahrens sei die Erteilung eines Planungsauftrags notwendig, hieß es in der Sitzungsvorlage. Da das Verfahren wegen der bevorstehenden Bauanträge zügig laufen sollte, habe die Verwaltung mit dem Büro Sieber in Lindau Kontakt aufgenommen. Dieses sei in der Lage, den Bebauungsplan zu begleiten und hat der Gemeinde ein Honorarangebot von 25 000 Euro unterbreitet. Der Auftrag wurde einstimmig erteilt. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „urbanes Gebiet Ortsbereich“.