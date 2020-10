Vogter Handballer starten auswärts

Nach langsamer Anlaufphase nach dem Corona-Stopp und intensiver Trainingsphase sind die Vogter Handballer laut Trainer Ivan Culjak gespannt auf die neue Saison in der Bezirksliga. Die Vogter haben ihre Trainingseinheiten sowohl in der Halle als auch im Freien durchgeführt. Vieles wird für den Aufsteiger neu sein: die Gegner und die Hallen. Los geht es am Sonntag (15.30 Uhr) beim HV Rot-Weiß Laupheim II.

Die Corona-Pandemie wird auch im Handball wohl zu kurzfristigen Absagen und Terminverschiebungen führen. Entscheidend für alle Teams wird daher sein, wie sie mit den besonderen Bedingungen zurechtkommen. Der Aufsteiger Vogt ist sich bewusst, dass „wir recht schnell erfahren werden, was wir wert sind und wo wir stehen“, teilt Culjak mit. Viel Zeit zur Akklimatisierung wird es aber kaum geben, in der Vorrunde treten die Vogter in sieben von elf Spielen auswärts an. Daher will der HCL schon am ersten Spieltag in Laupheim etwas mitnehmen und Selbstvertrauen tanken.