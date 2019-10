Vogter Handballer ringen Hard nieder

Die Vogter Handballer haben das Spitzenspiel in der Bezirksklasse Bodensee für sich entschieden. Gegen den HC Hard II hieß es nach großem Kampf 24:21 für die Vogter. Etwas weniger knapp war der Sieg der Vogter Frauen gegen die TSG Ehingen (26:20). Ebenfalls erfolgreich waren die Weingartener Männer gegen den SC Vöhringen II.

Frauen, Bezirksliga: HCL Vogt - TSG Ehingen 26:20 (16:9). – Die Vogter Handballfrauen haben das Duell der Aufsteiger gewonnen und die Abstiegsränge verlassen. Ein gutes und vor allem temporeiches Handballspiel sahen die zahlreichen Zuschauer, in dem der HCL phasenweise dominierte und am Ende verdient einen sicheren Sieg ins Ziel brachte. Anfangs war das Spiel geprägt von Nervosität, gepaart mit Hektik und hohem körperlichen Einsatz, was der souverän leitende Schiedsrichter mit beachtlichen 17 Zeitstrafen bestrafte. Zwischenzeitlich lagen die Vogterinnen schon 16:7 vorn, doch dann holten die Ehingerinnen auf. Am Ende war es Torhüterin Vanessa Haibel zu verdanken, dass die TSG nicht mehr entscheidend herankam – unter anderem hielt sie sechs Siebenmeter und sicherte damit den ersten Saisonsieg. Für den HCL spielten: Haibel; Fricker 5, Buemann, Schnell, Sonntag 3, Pilz 1, Jacobi 1, Wellmann, Edel 3, Waizenegger 6, Buemann 1, Merturi 3, Rosenträger 3, Haibel.

Männer, Bezirksklasse Bodensee: HCL Vogt – Alpla HC Hard II 24:21 (11:12). – Im Spitzenspiel ging der HCL als Sieger hervor und nahm den zweiten Tabellenplatz ein. Gestärkt durch die jüngsten Erfolge, konnte befreit vor gut besuchter heimischer Kulisse aufgespielt werden. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht, es wurde eine hart umkämpfte Partie geboten. Von Beginn an war der Ernst der Partie beiden Teams anzumerken, kein Zentimeter wurde hergeschenkt. Hard versuchte, über kreatives Rückraum- und Kreisanspiel zu punkten und Vogt über Tempospiel. Bis zum 8:8 war kein Unterschied zu erkennen, Hard legte vor, Vogt glich aus. Bis zur 25. Minute hatten die Harder ihre beste Phase und enteilten auf 8:12. Danach intensivierte der HCL seine Abwehrarbeit. Endgültig wieder dran waren sie aber erst beim 19:19. Am Schluss wurden alle Kräfte zum Sieg mobilisiert. Für den HCL spielten: Simon Khater, Matthias Schmid, David Merturi, Tobias Vogler 2, Philipp Schäle 5, Marco Pilz 3/2, Valentin Kernbach, Lukas Buemann 4, Hannes Weber 1, Adrian Zembrod 1, Konstin Geiger 2, Stephan Culjak 6/3.

TV Weingarten – SC Vöhringen 2 33:21 (13:7). – Weingarten wollte mit einem Sieg den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Allerdings war auch Vöhringen schon unter Druck, um nicht ins letzte Tabellendrittel abzurutschen. Entsprechend engagiert gingen die Schützlinge von Trainer Uwe Bittenbinder ins Spiel. Die ersten Minuten gehörten den Abwehrreihen beider Teams, jedoch wurden im Angriff auch leichte Fehler im Spielaufbau und beim Tempogegenstoß gemacht. Bis zur Halbzeit zog Weingarten aber auf sechs Tore davon. Die Welfen kamen weiterhin konzentriert und mit einer guten Aggressivität aus der Kabine. Die Abwehrleistung war weiterhin gut, auch wenn sich vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte einige Lücken auftaten, die die Vöhringer zu nutzen wussten. Das Angriffsspiel der Weingärtler nahm von jetzt an immer mehr Fahrt auf. Viele Tempogegenstöße oder Druck über die zweite Welle führten zu einfachen Toren, auch wenn die Herren, wie schon in der ersten Hälfte, oftmals am guten Torwart der Gäste scheiterten. Der Vorsprung konnte dadurch immer sehr konstant aufrechterhalten und sogar ausgebaut werden. In den letzten Minuten ließ Weingarten nichts mehr anbrennen, sodass ein souveräner Heimsieg zu Buche stand. Nun hat das Team zwei Wochen Zeit, um sich auf das erneut richtungsweisende Spiel in Hard vorzubereiten. Es spielten: Tim Baur, Thomas Nuffer; Timo Beck (1), Johannes Dörr, Tobias Eitel (5), Daniel Felcini (2), Stefan Franz (6), Jannik Holzer (4), Kevin Kiner (2), Lennart Lohrmann (1), Maximilian Schoch (4), Fabian Stieger (2), Patrick Wiedemann (6).