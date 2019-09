Vogter Flammenhof öffnet wieder für Konzerte

Die neue Ausgabe der „Singer/Songwriter-Night“ am Samstag, 21. September, um 20 Uhr im Vogter Flammenhof trägt dieses Mal den Zusatz „Poetry & Impro“. Denn mit dem Poetry-Slammer Alex Simm und der Impro-Theatergruppe „Duo Zweifellos“ haben die Flammenhof-Veranstalter eigenen Angaben nach zwei neue Facetten im Programm. Dazu gibt es handgemachte Songs von drei außergewöhnlichen Künstlern, teilen sie weiter mit.

Niko Andresen ist Improvisationsmusiker und -sänger, Multiinstrumentalist aus Ravensburg. Am Klavier zaubert er Hunderte verschiedene Melodien, interpretiert Sonnenaufgänge am Berggipfel genauso wie Frühlingsgefühle in der Großstadt.

Die Soulsisters Angele sind ein eingespieltes Duo mit zwei engelsgleichen Stimmen. Man kennt die beiden schon sehr gut in der Oberschwaben-Allgäu-Region. Die Soulsisters Ruth und Judith Angele, sangesfreudige Zwillinge aus Starkenhofen (zwischen Schloß Zeil und Seibranz), begleiten sich selbst am Keyboard.

Erst vor Kurzem formierte sich die Rebekka Adam Band aus dem Großraum Oberschwaben neu. Ihre Songs stammen allesamt aus eigener Feder. An Cajon, Gitarre, Baß und Piano bieten die vier Musiker handgemachte Songs mit deutschen Texten. Die Band erzählt Geschichten von ihren Reisen durch die Welt der Musik.

Alex Simm schreibt alles, was ihm vor die Tinte kommt, am liebsten aber traurige Balladen. Balladen von Schnapsdrosseln und Emo-Einhörnern, von adipösen Walrössern und Hipster-Sündenböcken, von Sonnen mit Burn-out und fleischfressenden Pflanzen, die Vegetarier werden wollen. 2017 wurde er Baden-Württembergischer Landesmeister im Poetry-Slam, 2018 holte er sich den Vize-Titel.

Das Impro-Theater vom Duo Zweifellos funktioniert aus dem Stegreif, ist provokant-amüsant, schräg-charmant und erfrischend anders. Zurufe des Publikums dienen live als Inspiration für spontane Figuren und Szenen. In der Unvorhersehbarkeit des nächsten Augenblicks und dem interaktiven, gemeinsamen Entdecken liegt die Faszination dieser Theaterform.