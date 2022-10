Vogter Band Provinz bricht Tour ab – Konzert in Ravensburg abgesagt

Die Vogter Band Provinz hat ihre Tour vorzeitig aufgrund eines Krankheitsfalles beendet. Das teilte die Band auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Alle anstehenden Shows werden demnach nicht stattfinden.

Von der Absage ist auch der Auftritt in der Oberschwabenhalle in Ravensburg betroffen. Dort hätte die erfolgreiche Indie-Pop-Band am 4. November gespielt. Das Konzert ist bereits seit Wochen ausverkauft.

Konzerte werden nicht nachgeholt

Ersatztermine werde es keine geben. „Ihr könnt eure Tickets dort zurückgeben, wo ihr sie erworben habt“, heißt es in dem Instagram-Beitrag weiter. Die Band sei „unendlich traurig“ und hoffe auf Verständnis.

Provinz sind drei Cousins aus dem oberschwäbischen Vogt, Vincent Waizenegger (Gesang), Robin Schmid (Keyboard), Moritz „Mosse“ Bösing (Bass) und ihr Freund Leon Sennewald (Schlagzeug).

Erst im September brachte die Band ihr zweites Album mit dem Namen „Zorn & Liebe“ heraus, welches auf Platz zwei der offiziellen deutschen Albumcharts einstieg. Auf der Streaming-Plattform Spotify hat die Band monatlich gut 1,5 Millionen Hörerinnen und Hörer.

Provinz spielten im Frühjahr und Sommer auf zahlreichen Festivals unter anderem vor Tausenden Menschen auf dem Southside-Festvial in Neuhausen ob Eck im Landkreis Tuttlingen. Ende September startete die Band in Berlin ihre Tour und gab an die 20 Konzerte.