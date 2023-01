Vogt verliert den Faden und ist Tabellenletzter

Der Start ins neue Jahr ist den Handballern des HCL Vogt in der Bezirksliga komplett misslungen. Beim bis dahin Tabellenletzten TV Gerhausen II verloren die Vogter nach einem schwachen Auftritt mit 15:25 (9:11). Bis zur 40. Minute gestaltete Vogt die Partie offen, verlor dann allerdings komplett den Faden und gab das Spiel und den direkten Vergleich aus der Hand.

Vogt startete mit 14 Spielern und war laut Trainer Ivan Culjak hoch motiviert. Das Spiel begann auf beiden Seiten sehr zerfahren und war geprägt von beherzt kämpfenden Abwehrreihen. Beide Mannschaften vergaben viele Würfe – dabei hatte die Vogter Abwehr sehr guten Zugriff auf die Gastgeber. So konnte sich Gerhausen lediglich schlechte Abschlusspositionen erspielen, die oftmals nicht im Tor untergebracht wurden. Die Vogter dagegen spielten die Abwehr der Gerhausener ein ums andere Mal auseinander und kamen in guten Positionen zum Abschluss – doch im Tor landete der Ball nur selten. Die Folge war, dass es nach zehn Minuten gerade einmal 2:2 stand. Kurz vor der Pause musste der HCL laut Mitteilung „das erste Mal Federn lassen“, Gerhausen zog auf drei Tore davon. Zur Pause stand es aus Sicht der Vogter 9:11.

Mit der Abwehrleistung war Culjak zufrieden, im Angriff forderte er eine Steigerung von seinen Spielern. Die zweite Halbzeit begann allerdings ähnlich: Vogt ließ Chancen aus, Gerhausen nutzte das und ging mit 14:9 in Führung. Vogt fand zunächst seine Linie wieder, gab sich nicht auf und verkürzte in der . In der 43. Minute verkürzte Stephan Culjak auf 14:15. Nach dieser starken Phase wäre der Ausgleich laut Trainer Culjak der verdiente Lohn gewesen.

Spiel des HCL Vogt erleidet Bruch

Doch es kam gänzlich anders: Denn dieser Treffer sollte für Vogt bereits der vorletzte gewesen sein. Nach einer unglücklichen Abwehraktion im Tempogegenstoß der Gastgeber sah Vogts Florian Geyer zudem eine Rote Karte und das Spiel des HCL erlitt einen Bruch. Jetzt schlug es ein ums andere Mal im Vogter Tor ein. Die Gäste verstrickten sich in Einzelaktionen und verloren häufig den Ball. In der 50. Minute stand es 20:15 für Gerhausen. In den letzten elf Minuten der Partie blieb Vogt torlos und musste sich somit erneut einem direkten Tabellengegner hoch geschlagen geben. Der HCL muss nun im Kampf um den Klassenerhalt Gegner schlagen, die in der Tabelle deutlich weiter vorne stehen. Am Samstag (18 Uhr) kommt etwa der Tabellenvierte SG Ulm & Wiblingen in die Allgäutorhalle.