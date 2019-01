Vogt investiert viel Geld in den Breitbandausbau

Die Gemeinde Vogt steht finanziell gut da. Das liegt vor allem an den stetig steigenden Steuereinnahmen und an Erlösen aus Bauplatzverkäufen.

2018 hatte Vogt für gut fünf Millionen Euro die beiden Gebäude von Grund- und Gemeinschaftsschule saniert. Solche „sichtbaren“ Großprojekte stehen im Jahr 2019 nicht an. Trotzdem wird die Gemeindeverwaltung rund drei Millionen Euro investieren – zum Beispiel in den Breitbandausbau. „Das ist eigentlich keine kommunale Aufgabe“, sagt Kämmerer Mario Köhler im SZ-Gespräch, tatsächlich müssten die Kommunen hier aber zunehmend selbst aktiv werden. Weil sowieso der Bau einer Wasserleitung in Richtung Amtzell ansteht, sollen im Zuge der Bauarbeiten in diesem Bereich auch gleich Glasfaserkabel verlegt werden. Ein weiterer Batzen Geld geht an den Bauhof – dort müssen im laufenden sowie in den Folgejahren einige neue Fahrzeuge gekauft werden.

Vogt habe derzeit rund zwei Millionen Euro Schulden, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 500 Euro entspricht und „im Rahmen“ liege, sagte Köhler in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

„Die Gemeinde ist flüssig“, sagt Kämmerer Mario Köhler, bei den Erträgen fürs laufende Jahr stehe eigentlich ein Plus von rund 700 000 Euro. Trotzdem geht der Haushaltsplan für 2019 „auf Null aus“. Schuld daran ist das neue Haushaltsrecht: Kommunen müssen seit diesem Jahr nach dem System der Doppik planen statt wie bisher nach der Kameralistik. Wurden bei der Kameralistik, vereinfacht gesagt, Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Jahr gegenübergestellt, betont die Doppik den nachhaltigen Finanzausgleich. Ziel sei, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzt, damit nachfolgende Generationen nicht finanziell belastet werden, erklärt Mario Köhler.

Der Kämmerer erklärt das an einem konkreten Beispiel: Die Gemeinde Vogt plant im Januar den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs, das 200 000 Euro kostet, und erhält einen Landeszuschuss in Höhe von 55 000 Euro. Die Kommune gibt also 145 000 Euro aus. Diese Ausgabe wird über Abschreibungen im Haushalt abgebildet. Im vorliegenden Fall beträgt die Abschreibungsdauer 20 Jahre. Der Gemeindehaushalt wird in dieser Zeit jährlich mit 7250 Euro belastet. Dieser Betrag muss, zum Beispiel aus Steuereinnahmen, gegenfinanziert werden.

Das neue System sei gewöhnungsbedürftig, sagte Mario Köhler in der Sitzung – und auch die Räte hatten so manches Fragezeichen im Gesicht. Dennoch wurde der Haushaltsplan einstimmig beschlossen.