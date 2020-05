Verrückte Wette: In Vogt sollen an einem Tag 500 Nistkästen entstehen

Das Projekt lässt Erinnerungen an eine der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungsshows aufkommen: „Wetten, dass …“ ein Team des Fischervereins Mosisgreut mit motivierten Helfern aus Vogt und Umgebung 500 Nistkästen an einem Tag zusammenbauen kann? Eine Vorentscheidung per Online-Abstimmung fällt bis Donnerstag, 28. Mai: Setzt sich das Projekt durch, übernimmt die EnBW die Kosten und schickt mit dem „Macher-Bus“ tatkräftige Unterstützung, heißt es in einer Pressemitteilung des Energieversorgers.

Der Natur verpflichtet

„Beim Fischereiverein Mosisgreut sehen wir uns der Natur generell verpflichtet“, erläutert Vorsitzender Peter Schäle die Motive. Die Idee mit den 500 Nistkästen sei auf der Hauptversammlung entstanden. Als der Aufruf für den „Macher-Bus“ bekannt wurde, war sofort klar: „Da bewerben wir uns“.

Schließlich nähmen die Mitglieder ja auch wahr, dass „selbst im Allgäu der Vogelwelt mit sicheren Brutplätzen etwas Gutes getan wird“. Wobei man sich mit der großen Zahl bewusst ein „sportliches Ziel“ gesetzt habe, was eine präzise Vorbereitung erfordere. So soll die Beschaffung des Materials und das Sägen der Holzteile in der Zimmerei eines Vereinsmitglieds vorab erfolgen. Geeignete Räumlichkeiten und zehn weitere, handwerklich begabte Mitstreiter hofft er, zusätzlich in Vogt und Umgebung zu finden. Zusammen mit den „Machern“ der EnBW sollen dann rund dreißig Personen am Projekttag selbst in Arbeitsteilung und zunehmender Routine die Aufgabe meistern.

Tatkräftige Unterstützung

Die Nistkästen selbst wollen die Fischer an interessierte Vogelfreunde in Vogt und Umgebung kostenlos ausgeben. „Natürlich zusammen mit einem kleinen Infoblatt, das Tipps zum richtigen Aufhängen gibt“, so Schäle, und einem Kässle. „Die erhofften Spenden würden wir dann wieder in den Naturschutz rund um unsere Gewässer investieren“.

Informationen zu allen im Jahr 2020 zur Wahl stehenden Projekten finden sich auf www.enbw.com/macherbus. Dort besteht bis 28. Mai auch die Möglichkeit, das Projekt des Fischereivereins Mosisgreut in der Kategorie „Tiere und Umwelt“ online zu unterstützen. Der EnBW-„Macher-Bus“ soll den jeweiligen Siegern aus drei Wettbewerben an einem Tag im Sommer dabei helfen, ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die „500 Nistkästen“ hatten es bei der Vorauswahl aus insgesamt 64 Projekten durch eine interne Jury in die Endausscheidung geschafft.