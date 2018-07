Eine Person ist bei einem Unfall am Montag gegen 8.15 Uhr in der Wangener Straße in Vogt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei auch rund 15 000 Euro Sachschaden. Der Unfall geschah, als ein 18-Jähriger von einem Grundstück auf die Wangener Straße fuhr. Dabei übersah er eine herannahende 31-Jährige und prallte gegen deren Lexus.