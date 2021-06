Verein bleibt bei seinen Vorwürfen

Der Verein „Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald“, der sich unter anderem gegen den Kiesabbau im Altdorer Wald und für ein Landschaftsschutzgebiet einsetzt, bekräftigt seine Vorwürfe gegen das Landratsamt Ravensburg, nichts für ein Landschaftsschutzgebiet zu unternehmen.

In einem Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ („Waldschutz: Amt weist Vorwürfe zurück“, 21. Juni) wies Iris Steger, die zuständige Dezernentin, die Vorwürfe mit den Worten „Die Aussage des Vereins ist schlicht falsch“. Der Verein hatte vorgeworfen, dass die Behörde das Thema Landschaftsschutzgebiet nicht voran treibe und noch immer keinen Auftrag an ein Planungsbüro vergeben habe. Im Artikel spricht Steger davon, den entsprechenden Auftrag jedoch an ein Planungsbüro vergeben zu haben.

Der Verein beharrt aber auf seinen Aussagen und beruft sich auf „ein persönliches Telefongespräch mit dem Planungsbüro“ vom 27. Mai, in dem dieses gesagt habe, noch immer keinen unterschriebenen Auftrag erhalten zu haben. Bei Sichtung des Unterlagen am 14. Juni durch den Verein habe es zudem immer noch keinen entsprechenden unterzeichneten Vertrag gegeben.