Unfallflucht in Vogt: Fahrer ermittelt

Den Autofahrer, der am Montagvormittag im Silcherweg in Vogt gegen einen VW Bus geprallt und dann geflüchtete war, hat die Polizei am Tag darauf ermittelt. Beim Unfall prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen eine am VW-Heckträger befestigte Aluminiumkiste. Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden auf rund 2500 Euro.

Am Dienstag überprüfte die Polizei das Fahrzeug eines Paketdienstes und stellte dabei einen Heckschaden fest, der zweifelsfrei beim Unfall im Silcherweg entstanden ist. Der 30-jährige Unfallflüchtige will von der Kollision nichts bemerkt haben, was die Polizei angesichts des Schadens, der auf rund 1500 Euro geschätzt wird, für unglaubwürdig hält. Nun wird der Mann wegen unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle angezeigt.