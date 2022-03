Unbekannter Täter bricht in ein Haus in Vogt ein

Mitten am Tag, zwischen 11 und 16 Uhr am Freitag, ist ein Einbrecher in ein Haus im „Füßinger“ in Vogt eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drückte der Täter ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Laut Polizeibericht durchwühlte er mehrere Zimmer. Ob der Einbrecher letztlich auch etwas stahl, wird derzeit noch abgeklärt, heißt es weiter.

Der Polizeiposten Vogt bittet um Hinweise. Insbesondere ein 20 Jahre alter Mann, der einem Nachbar am Freitag aufgefallen war, steht im Verdacht. Er soll während des Tatzeitraums an Haustüren geklingelt und gebettelt haben. Sachdienliche Informationen werden unter Telefon 07529 / 97 15 60 entgegengenommen.