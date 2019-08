Unbekannter fährt in Vogt Auto an

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9.15 Uhr, in der Bergstraße in Vogt einen rechts neben der Fahrbahn abgestellten VW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, so die Polizei. Am beschädigten Auto konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden, die sehr wahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560, zu wenden.