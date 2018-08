Nahezu 1000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der in den vergangenen Tagen ein Schild am Rathaus, eine Treppenmauer zur Schule, eine Wand sowie ein Schild an der Allgäutorhalle mit einer rötlichen Farbe besprühte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Baienfurt Autofahrer überholt halsbrecherisch