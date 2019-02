Etwa 1500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz der Sirgensteinhalle in Vogt entstanden. Ein Unbekannter streifte laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug das Heck eines parkenden Nissan Micra und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560.