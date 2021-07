Einen Sonnenschirm im Wert von rund 200 Euro haben unbekannte Personen am Samstagvormittag vor einer Bäckerei in der Straße „Am Langäcker“ in Vogt gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Sonnenschirms nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.