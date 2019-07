Die CDU-Fraktion fordert in einem Antrag zur Fortschreibung des Regionalplans die Einführung einer kommunalen Kiesabgabe. Der Regionalverband (RVBO) soll sich dafür einsetzen, dass die Landesregierung von Baden-Württemberg entsprechende Weichen stellt. „Das Geld kann dann für Natur- und Klimaschutz oder sozialen Wohnungsbau verwendet werden“, sagte Daniel Rapp in der Sitzung. Das sei marktwirtschaftlich vertretbar und würde Billigkies vermeiden. Denn Vorarlberg und die Schweiz importieren oberschwäbischen Kies, unter anderem wegen des niedrigeren Preises. Das Thema Kies-Export nach Österreich und in die Schweiz hat erstmals die „Schwäbische Zeitung“ in einer großen Recherche („Kieshunger“, 15. September 2018) öffentlich gemacht. Außerdem solle sich der RVBO dafür einsetzen, dass die Landesregierung von Baden-Württemberg mit Vorarlberg und der Schweiz Verhandlungen aufnimmt, damit der Kies-Export zurückgeht. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. (ric)