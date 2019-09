Transporter und Auto stoßen in der Nähe von Karsee zusammen

Nach Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag gegen 10 Uhr auf der L 325 bei Karsee. Der 25-jährige Fahrer eines Transporters, der Fensterelemente geladen hatte, war laut Polizeimeldung in Richtung Vogt an einer Steigung zu weit nach links geraten und mit einer entgegenkommenden 84-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammengestoßen, die vermutlich ebenfalls zu weit links fuhr.

Der Peugeot prallte gegen das Fenster-Transportgestell, wodurch dieses abgerissen wurde. Das Gestell sowie die darauf befindlichen Fensterelemente wurden komplett zerstört. Am Peugeot rissen die linke Vorderachse sowie die Antriebswelle ab. Durch die Kollision erlitt die 84-Jährige leichte Verletzungen, musste jedoch nicht stationär im Krankenhaus behandelt werden. Durch umherfliegende Teile wurde zudem ein Skoda Octavia, welcher sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Transporter befand, beschädigt.

Der Gesamtschaden an sämtlichen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei unbekannte Fahrzeuglenker die L325 hinter der Peugeot-Lenkerin und setzten ihre Fahrt direkt nach dem Unfall fort. Beide Fahrzeuglenker werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840, zu melden.