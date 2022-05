Termin und Ort für Infoveranstaltung zum Windpark stehen fest

Die Informationsveranstaltung für das große Windkraftprojekt im Altdorfer Wald ist jetzt terminiert, auch einen Veranstaltungsort gibt es. Am Montag, 23. Mai, wird ab 18 Uhr in der Sirgensteinhalle in Vogt zum Thema informiert. Wie es in einer Bekanntmachung des Forums Energiedialog heißt, wird über den aktuellen Projektstand informiert und an einem vorgeschalteten Infomarkt präsentieren sich unterschiedliche Akteure und Interessensgruppen mit ihren Anliegen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr vorgesehen.

Neben den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm und iTerra Wind werden auch die Naturschutzverbände und die lokalen Bürgerinitiativen mit einem Infostand vertreten sein, heißt es in der Ankündigung. Landrat Harald Sievers wird die Veranstaltung eröffnen und seitens der Landesregierung wird Andre Baumann, politischer Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, die Haltung der Landesregierung erläutern. Veranstalter sind das Forum Energiedialog Baden-Württemberg und der Landkreis Ravensburg in Kooperation mit den angrenzenden Gemeinden.

Teilnehmen können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Schlier, Vogt, Waldburg und Wolfegg. Die Zuschauerzahl ist begrenzt und eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Zusätzlich wird ein Livestream auf YouTube die Veranstaltung senden. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldeverfahren folgen laut Veranstalter.