Suche nach Einbrechern in Vogt

Bargeld im Wert von einigen hundert Euro und Sparbücher haben Einbrecher in der vergangenen Woche aus einer Wohnung in Wallmusried mitgenommen. Nach Angaben der Polizei Ravensburg gelangten die Täter über die Hauseingangstür in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Tat zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag ereignet haben muss und suchen nun für diesen Zeitraum Zeugen. Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat können der Polizei unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 mitgeteilt werden.