Stromausfall in Vogt, Wolfegg und Kißlegg

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es um 1.45 Uhr zu einem Kabeldefekt im Vogter Ortsteil Wassers gekommen. Der führte zum Stromausfall in weiten Teilen von Wolfegg und einigen Weilern in Richtung Vogt, teilt der Betreiber Netze BW GmbH mit. Daraufhin sei ein Folgefehler in dem Stromkreis aufgetreten, an den fast die gesamte Kerngemeinde Kisslegg angeschlossen ist. Um zusätzliche Störungen im Stromnetz zu verhindern, schaltete die Leitstelle in Ravensburg den Strom 1.50 Uhr vorsorglich ab. Nach Ortung des fehlerhaften Abschnitts zwischen dem im Süden liegenden Schaltwerks und dem Achweg seien nach einer halben Stunde in Kisslegg die Lichter wieder angegangen. In Wolfegg musste die Bereitschaft, in Abstimmung mit der Leitstelle, mehrere Schalthandlungen durchführen. Zwischen 2.35 Uhr und kurz vor 3 Uhr wurden nach Angaben der Netze BW GmbH nach und nach alle Anschlüsse wieder versorgt. Bereits am Samstag sei die Fehlerstelle in Wassers genau identifiziert und repariert worden. Am Montag wollte man auch der Defekt in Kisslegg durch einen Kabelmesswagens genau lokalisieren und beseitigen.