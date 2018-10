Stefanie Stoerk rettet HCL Vogt einen Punkt

Während die Handballfrauen des HCL Vogt ihre Tabellenführung dank eines Unentschiedens gegen Kressbronn verteidigt haben, durften die Männer über den ersten Saisonsieg jubeln.

Frauen, Bezirksklasse, HCL Vogt - TV Kressbronn 25:25 (10:11). – Auch der TV Kressbronn kann den Tabellenführer HCL Vogt nicht besiegen.In einem bis in die letzten Sekunden nervenaufreibenden Spiel, mit zum Teil kuriosen Schiedsrichterentscheidungen, erzielte Stefanie Stoerk drei Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 25:25. Keine Mannschaft konnte sich bis zur Pause mit mehr als zwei Tore absetzen und als der bis dahin gut leitende Schiedsrichter zur Pause pfiff, führten die Gäste mit 11:10. In der zweiten Halbzeit wollte Vogt genau so weitermachen, nur die eigenen Aktionen etwas konzentrierter und zielstrebiger durch ziehen um das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Und dass setzten die HCLer um. Bis zwei Minuten vor dem Schluss Hanna Sonntag mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt wurde und Kressbronn mit 25:23 in Führung ging. Die Gastgeber wirkten angeknockt, fielen aber nicht. Postwendend setzte sich Nathalie Heymann auf rechts außen durch und machte den Anschlusstreffer. Noch etwa eine Minute war zu spielen und Kressbronn brachte ihren Wurf nicht ins Ziel, im Gegenzug setzte sich nun Linksaußen Stefanie Stoerk durch und erzielte den Ausgleich.

Für den HCL spielte: Julia Schek und Anja Madlener (beide Tor), Michelle Fricker 5, Magdalena Waizenegger 1, Noemi Heilmann, Elena Buemann, Hanna Sonntag 6, Jennifer Pilz 1, Annika Sonntag 2, Nathalie Heymann 4, Stefanie Stoerk 1, Julia Merturi 3, Anna Rosenträger 1, Selina Hermann 1.

Männer, Bezirksklasse, HCL Vogt – HSG Illertal 25:21 (13:11). – Mit einer guten Leistung haben sich die Vogter Handballer selbst belohnt. Die Negativserie von 4 teilweise knappen Niederlagen ist vorerst gestoppt, die ersten Punkte geholt. Kurz vor der Pause konnte sich die Vogter durch vier Treffer in Folge auf 13:9 absetzen, Illertal kam aber wieder etwas heran. Zwischen der 40. und 45. Minute fiel eine kleine Vorentscheidung. Simon Khater im Tor hielt gleich mehrmals super und konnte den Ball schnell ins Spiel bringen. Die Vogter nutzten diese vergebenen Chancen der Gäste, um sich deutlich abzusetzen. So war der HCL beim Stand von 21:16 in der 45. Minute komfortabel in Front. Diese Führung gab er auch nicht mehr her und gewann am Ende verdient.

Für den HCL spielten: Daniel Vogler, Simon Khater (beide Tor); Matthias Schmid, Lorenz Waizenegger (5), Roland Nreca (8/5), Hannes Weber (1), Philipp Schäle (2), Adrian Zembrod, Marco Pilz, Valentin Kernbach (4), Konstantin Geiger, Simon Buemann (1), Lukas Buemann (3), David Merturi (1).