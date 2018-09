Auch beim 18. Laufsport-Linder-Lauf, der am Sonntag stattfindet, wird es nach sieben Kilometern durch den Vogter Wald wieder eineSiegerin geben. Im vergangenen Jahr war das Nadine Grösch. Knapp 600 Läuferinnen waren 2017 am Start, so viele erwarten Veranstalter SC Vogt und seine zahlreichen Helfer auch in diesem Jahr. Doch nicht die Zeit, sondern der Spaß steht beim Frauenlauf im Vordergrund.

2001 hat Achim Linder diese Veranstalstung aus der Taufe gehoben, bei der der Spaß am Laufen, Walken und Nordic Walking, ob alleine oder im Team, im Vordergrund steht. Dementsprechend kommen auch viele Läuferinnen seit Jahren nach Vogt. Nachmeldungen sind am Sonntag zwischen 8 und 9 Uhr noch möglich. Ab 8 Uhr erfolgt die Startnummernausgabe in der Sirgensteinhalle. Los geht’s am Samstag um 9.45 Uhr. Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es am Sportplatz, wo Start und Ziel ist, in der Allgäutorhalle und in der Sirgensteinhalle, wo ab 11:45 Uhr auch die Sieger geehrt werden.

Wer schon einmal dabei war, weiß, dass die Strecke in Vogt nicht besonders anspruchsvoll ist. Nach einer Stadionrunde führt die Laufstrecke über Asphalt hinaus zum Vogter Wald, wo die Läuferinnen befestigte Waldwege, auf überwiegend flachem Terrain, vorfinden. Nach gut drei Kilometern steht die erste Verpflegungsstelle zur Verfügung. Anmeldung Online, personifizierte Startnummer, Verpflegung auf der Strecke und im Ziel, medizinische Betreuung, Urkunde und attraktive Preise: damit punktet der Vogter Frauenlauf seit Jahren – und das nicht nur für Sieger. Unter den fünf größten Teilnehmergruppen verlost der Veranstalter etwa einen italienischen Abend mit Pizza und Wein. „Unsere Sponsoren kommen alle aus der Region“, sagt Achim Linder, „entsprechend regional sind auch die Preise“.

Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse, ob im Laufen, Walken oder Nordic Walking, erhalten Sachpreise. Dazu kommen die Verlosungen: Die Startnummer dient als Glückslos.