Simon Khater hält den HCL Vogt lange im Spiel

Der durch angeschlagene Spieler sowie Corona-Erkrankungen gebeutelte HCL Vogt hat in der Handball-Bezirksliga nur knapp gegen den Tabellenzweiten SC Lehr verloren. Die Vogter mussten im Heimspiel neben allen Widrigkeiten noch kurzfristig auf Abwehrchef Philipp Schäle verzichten und verloren trotz einer starken Leistung von Torwart Simon Khater mit 27:29 (11:13).

Vor zahlreichen Zuschauern startete der HCL mit der richtigen Einstellung, die Vogter waren motiviert und führten schnell mit 5:1. Doch vorne ließen die HCL-Spieler in der Folge einige Chancen aus, Lehr verkürzte auf 5:6. Nach einem harten Einsteigen sah Roland Nreca in der 20. Minute die Rote Karte, danach war laut Vogts Trainer Ivan Culjak ein Bruch im Spiel seiner Mannschaft zu erkennen. Lehr nutzte die Vogter Unordnung aus und zog auf 12:9 davon, zur Pause führten die Gäste mit 13:11. „Der Pausenstand war aufgrund der vergebenen Großchancen des SCL schmeichelhaft für Vogt“, meinte Culjak.

In der zweiten Halbzeit ging ein Ruck durch die Vogter Mannschaft, sie glich zum 15:15 aus. Bis zum 22:22 in der 45. Minute war es ein offener und spannender Schlagabtausch, doch aufgrund der hohen Belastung gingen bei den Vogtern ein bisschen die Kräfte aus. In Überzahl zog Lehr vorentscheidend auf 26:22 davon. Als die Vogter zweimal in Überzahl waren, verkürzten sie immerhin noch auf 27:29, doch die Niederlage konnten sie nicht mehr abwenden. „Trotz der Niederlage müssen wir uns mit diesem Spiel nicht verstecken“, sagte Culjak angesichts der Rahmenbedingungen. „Wir können mit Blick nach vorn Richtung Laupheim zum kommenden Auswärtsspiel schauen.“