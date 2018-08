Schaden verursacht und weggefahren

Rund 1000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Kirchstraße gefordert, so die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer parkte vermutlich rückwärts aus einem gegenüberliegenden Parkplatz aus, prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia und fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560, anzurufen.