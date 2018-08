Sammlerin hat 1500 Bügelgeräte im Haus

Das 16. Internationale Bügelgeräte-Sammlertreffen findet vom 6. bis 9. September in Lindau statt. Für die Öffentlichkeit gibt es am Sonntag, 9. September, von 10 bis 12 Uhr in der Inselhalle eine Ausstellung der Bügelgeräte. Darunter sind sowohl Händler als auch ausschließlich Aussteller. Die Organisatoren rechnen mit einigen Hundert Bügelgeräten, die man bestaunen kann. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person. Für das Treffen haben die Organisatoren eine Internetseite eingerichtet: www.ironcollectors.de