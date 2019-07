Rollerfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 22-jährige Rollerfahrerin erlitten, als sie am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr stürzte. Die Frau befuhr laut Polizei die Landesstraße 325 in Richtung Vogt. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Weidezaun und stürzte. Wegen der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.