Randale nach Party am Holzmühleweiher

Auf dem Gelände des Holzmühleweihers haben Unbekannte am vergangenen Wochenende für Verwüstung gesorgt.

Vermutlich waren es Jugendliche, die in der Zeit ein hölzernes Umkleidehaus an mehreren Stellen eintraten, teilt die Polizei mit. Im Inneren feierten sie offensichtlich eine Party, den anfallenden Müll an Flaschen und Tüten ließen sie zurück. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise können unter Telefon 07529 / 97 15 60 gegeben werden.