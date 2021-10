Polizei sucht Zeugen nach riskantem Überholmanöver

Die Polizei in Wangen sucht eine Autofahrerin, die am Freitag etwa gegen 13.45 Uhr von Karsee in Richtung Vogt unterwegs war. Hier wurde laut Polizeibericht beobachtet, wie ein Lkw in entgegenkommender Richtung einen Fahrradfahrer überholte. Die Fahrerin, die angeblich einen schwarzen Kleinwagen fuhr, musste komplett abbremsen und mit der gesamten Fahrzeugbreite ins Gras ausweichen. Auch der Fahrradfahrer, der als Zeuge gesucht wird, hat sich bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Hinweise werden beim Polizeirevier in Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegengenommen.