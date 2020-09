Podcast „Sag's Pauly“: Hatten Rechte eine unglückliche Kindheit?

"Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen" - das hat einst Nelson Mandela gesagt, und auch Dr. Herbert Renz-Polster aus Vogt ist davon absolut überzeugt. Der Kinderarzt und Autor aus Vogt im Landkreis Ravensburg hat sich in verschiedenen Büchern damit beschäftigt, was Kinder brauchen, um sich zu starken, freien und glücklichen Persönlichkeiten entwickeln zu können.

Doch was geschieht, wenn Kinder sich eben nicht in einem liebevollen, unterstützenden Umfeld entwickeln dürfen? Was, wenn die Kindheit von Strenge, Kontrolle, Gewalt, Verständnislosigkeit, Angst und fehlende Nähe geprägt ist? Darüber hat der Wissenschaftler und Facharzt ein Buch geschrieben: „Erziehung prägt Gesinnung. Wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte - und wie wir ihn aufhalten können.“

Vor etwas mehr als einem Jahr hat er darüber im Podcast "Sag's Pauly" ausführlich gesprochen. Weil auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auch zahlreiche Menschen ihre rechte Gesinnung offen zeigen, veröffentlicht Schwäbische.de die Folge erneut und versucht, die Entwicklung einer radikalen politischen Gesinnung zu ergründen.

Im Podcast spricht der Facharzt und Wissenschaftler Dr. Herbert Renz-Polster nicht nur darüber, wie Eltern bei mit Spinat werfenden oder nicht schlafenden Kindern umgehen sollten. Es geht vor allem darum, wie Kinder in autoritären Elternhäusern unbewusst abspeichern, dass es nur eine Chance auf Stärke gibt: indem sie sich einem anderen unterordnen. Von Bedeutung sind auch die veränderten Rollenbilder, in denen das typisch Männliche nicht mehr so viel Bedeutung bekommt wie noch in der vorhergehenden Generation.

Im Gespräch geht es um die "Bannerträger" der rechtspopulistischen Parteien, um die Frage, warum gerade Männer mittleren Alters und Menschen in den ostdeutschen Bundesländern eher für Rechtspopulismus offen sind, und um die Frage, ob alle Rechtspopulisten und Nazis eine unglückliche Kindheit hatten.

Was sind Podcasts und wie kann man sie hören?

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport. Welche Möglichkeiten es gibt, die kostenlosen Audioformate zu hören, hat Schwäbische.de in einem Video erklärt:

Podcasts sind Audioformate, in denen Redakteure und Medienmacher von Schwäbische.de miteinander oder mit Gästen über Politik, Gesellschaft, Fußball und Psychologie sprechen. Wie man die kostenlosen Formate aufs Handy bekommt und überall hin mitnehmen kann, zeigt unser Video.

"Sag's Pauly" ist auf allen gängigen Portalen wie Apple-Podcasts, Google-Podcasts, Spotify, Deezer und anderen Podcatchern abrufbar.