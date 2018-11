Peter Smigoc ist vereidigt

Der Vogter Bürgermeister Peter Smigoc hat offiziell jetzt seine dritte Amtszeit angetreten. Smigoc war der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am 30. September und wurde mit 94,04 Prozent der abgegebenen Stimmen in seinem Amt bestätigt. Bei einem Bürgerempfang im Vogter Rathaus im Beisein von Landrat Harald Sievers wurde er am Wochenbeginn feierlich auf sein Amt vereidigt.

Rund 40 Vogter Bürger hatten sich im Sitzungssaal des Rathauses eingefunden. Einziger Punkt der Gemeinderatssitzung: die Vereidigung des neuen und alten Bürgermeisters. Die Laudatio auf den Rathauschef hielt der stellvertretende Bürgermeister Eberhard Hymer. Mit einem Rückblick auf die abgeschlossenen Aktivitäten ließ Hymer die vergangenen acht Jahre noch einmal Revue passieren. Der Katalog reichte vom Neubau der Allgäutorhalle, Um- und Neubau des Kindergartens St. Josef gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Anna bis zur Sanierung der Vogter Schule und der Quelle in Rohrmoos.

Großen Aufwand und Hürden gab es mit der Flüchtlingswelle zu bewältigen. Ein Haus für die Anschlussunterbringung sei fast bezugsfertig. Zwei neue Baugebiete, „Knobeläcker“ und „Bergstraße“, wurden ausgewiesen und die Breitbandversorgung auf den Weg geschickt. Eigentlich sei die Vereidigung seine Aufgabe, so Hymer, er habe aber darum gebeten, diese Aufgabe an den dienstältesten Gemeinderat Peter Geiger zu delegieren.

Ein langes Verbleiben im Amt des Bürgermeisters sei wichtig, betonte Geiger zu Beginn seiner Ansprache, verbunden mit vielen guten Wünschen für die neue Amtszeit des alten und neuen Rathauschefs. Persönliche Wertschätzung und einen Blumenstrauß erhielt Bürgermeistergattin Claudia. Nach der feierlichen Vereidigung trat Bürgermeister Peter Smigoc ans Rednerpult. Er freue sich auf die kommende Arbeit, so Smigoc, und blickte kurz auf die anstehenden Themen der Zukunft: Wohnen und Pflege, Kultur und Landschaft, Mobilität und öffentlicher Nahverkehr, Breitbandversorgung. „Wir sind eine aktive Gemeinde mit sehr hoher Lebensqualität“, betonte Smigoc. Seien Sie mutig und bringen Sie sich ein, bat er die Vogter. Wir brauchen einen respektvollen Umgang und konstruktives Vertrauen, um in der Gegenwart die Zukunft zu gestalten, mahnte er an.

In der Regel komme er nicht am Wahlabend vorbei, sondern etwas später zum persönlichen Gespräch und Austausch, erklärte eingangs des Bürgerempfangs der Landrat. Sie haben einen vorzeigbaren Bürgermeister, betonte Sievers und listete einige Aktivitäten Smigocs über seine Rolle als Bürgermeister hinaus auf. Unter anderem Mitglied des Kreistags und Sprecher aller Bürgermeister dieses Gremiums.

Sievers hatte bereits vorher mehrere Stunden im Gespräch mit den Gemeinderäten verbracht und verschiedene Themen diskutiert, unter anderem wohnortnahe Konzepte für Pflege, Gemeindeentwicklung und Wohnraum und das Thema ÖPNV. Die Kapazität bei letzterem sei definitiv zu den Stoßzeiten zu klein, bestätigte der Landrat. Beeindruckt zeigte er sich von den Produkten der Firma Quintessenz, die erfolgreich am Markt unterwegs sei.

Die Fragerunde aus der Bürgerschaft kam nur langsam in Gang. Der seit Monaten viel diskutierte Kiesabbau wurde nur am Rande gestreift. Bei den Themen Landschaftschutzgebiet, Gelber Sack, Sperrmüllabfuhr, Aufgaben des Regionalverbandes zeigte sich der Landrat als exzellenter Erklärer. Fast genau im Timing war der offizielle Teil beendet, und das Büfett eröffnet.