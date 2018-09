Peter Smigoc holt bei seiner Wiederwahl 93 Prozent

Das Bürgermeisteramt in Vogt bleibt weiterhin fest in der Hand von Peter Smigoc. Bei einer Wahlbeteiligung von 35,3 Prozent der wahlberechtigten Bürger, entfielen 93 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den Amtsinhaber.Von 3705 wahlberechtigten Vogtern gingen 1307 zur Urne. 1151 Stimmen entfielen auf Peter Smigoc, 64 waren ungültig, 92 Wählerinnen und Wähler haben einen anderen Namen auf den Stimmzettel geschrieben.

Smigoc, seit 16 Jahren Bürgermeister am Tor zum Allgäu in Vogt, startet nach der Wahl am Sonntag in seine dritte Amtsperiode. Vor 16 Jahren hatte Smigoc schon im ersten Wahlgang seine sieben Mitbewerber weit hinter sich gelassen. Nun, als einziger Kandidat, war der Wahlausgang im Prinzip klar, trotzdem absolvierte der Bürgermeister einen intensiven Wahlkampf, auch um eine rege Wahlbeteiligung der Bürger zu werben. Zwei Wochen lang tourte Smigoc durch die Gemeinde. Am Waldspielplatz in Höfen suchte er das Gespräch mit der Jugend. In die Vogter Gaststätten lud er zu zwei Abend- und einer Nachmittagsveransstaltung ein. Ein Abendspaziergang führte durch die Ortsmitte. Endspurt, eine Woche vor dem Wahltermin, mit Gesprächsangeboten in Vogt und den Teilorten Grund und Heißen. „Ein hohe Wahlbeteiligung spiegelt auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für ihre Gemeinde wieder und zeigt dem Bürgermeister, dass seine Arbeit wahrgenommen wird“, warb der stellvertretende Bürgermeister Eberhard Hymer im Vorfeld der Wahl.

Relativ schnell, lange vor dem angekündigten Termin der Wahlergebnisse, füllte sich die Sirgensteinhalle mit Vogter Bürgern, Gemeinderäten, Mitarbeitern der Gemeinde , und einer beeindruckend großen Zahl von Bürgermeistern aus dem Landkreis, zwischen Wangen und Horgenzell. An der Spitze der Gratulanten: Der Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) und der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser. Da gleichzeitig auch in Grünkraut gewählt wurde, hatten sich die Offiziellen aufgeteilt und wechselten später in die jeweils andere Gemeinde.

Mit schmissigen Weisen leitete die Musikkapelle Vogt die offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses durch den stellvertretenden Bürgermeister Eberhard Hymer ein. Applaus brandete auf, als der alte und neue Bürgermeister Peter Smigoc ans Rednerpult trat. In seinen Dankesworten schloss er alle Begleiter, Freunde, Gemeinderäte, Mitarbeiter, Kollegen ein. Besonders langanhaltenden Beifall erhielt Ehefrau Claudia Smigoc. „Ich bin stolz und glücklich, dass meine ganze Familie da ist“, sagte Smigoc. Auch Eltern und Geschwister. Das gebe Rückhalt. Aus Hamburg war extra die älteste Tochter Franziska mit Begleiter angereist. „Im Landkreis Ravensburg haben wir eine tolle Mannschaft“, lobte Smigoc seine Kollegen, und in Vogt engagierte Bürger.

Mit und für die Bürger wolle er in den nächsten acht Jahren auch weiterhin engagiert zum Wohl der Gemeinde arbeiten. Lang war die Reihe der Gratulanten, die alle ihrem Bürgermeister die Hand drücken wollten.