Der Schauspieler, Musiker und Rezitator Oliver Steller tritt am Samstag, 22. September, im Vogter Adler auf. Sein Programm „Ein Adlersjüngling hob die Flügel“ hat Steller speziell zum 20-jährigen Bestehen des Vogter Adlers zusammengestellt, heißt es in der Ankündigung. Studiert hat er Musik und ist mit seiner Gitarre in den USA zusammen mit Miles Davis und Santana aufgetreten. Nach seiner Rückkehr hat er sich der Lyrik verschrieben. Foto: Veranstalter