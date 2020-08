Neuer Geschäftsführer bei STEP-G

Markus Ogawa ist neuer Geschäftsführer der ST Extruded Products Group, kurz STEP-G. Das Unternehmen stellt Aluminium-Strangpressprofile her und hat auch ein Presswerk in Vogt. Markus Ogawa führt nun die Geschäfte des Gesamtunternehmens und löst Michael Zint ab, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ogawa ist bereits seit fünf Jahren bei STEP-G tätig.

Die Trennung von Michael Zint sei aufgrund unterschiedlicher strategischer Vorstellungen einvernehmlich erfolgt, teilt das Unternehmen mit. Markus Ogawa sei mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung im Projektmanagement innerhalb der Aluminium- und der Automobilindustrie ein interkultureller Kommunikationsexperte. Mit der Übernahme von STEP-G 2015 habe er die Eingliederung in den japanischen Mutterkonzern Sankyo Tateyama Inc. von Beginn an begleitet und die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Kulturen aufgebaut. Später habe er das erste firmenübergreifende Gemeinschaftsprojekt von STEP-G und Sankyo Tateyama Inc. in der Automobilbranche koordiniert und zum Erfolg geführt.