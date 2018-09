Naturschutzverbände wenden sich gegen Kiesabbau

Die Naturschutzverbände BUND, Nabu und der Landesnaturschutzverband lehnen einige Kiesabbau-Projekte ab, die der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben im Entwurf des Regionalplans vorsieht. Unter anderem auch das umstrittene Gebiet im Vogter Teilort Grund, gegen das sich seit eineinhalb Jahren immer größerer Protest regt. Die Menschen sehen ihr Trinkwasser in Gefahr und fürchten die Zerstörung des Naturraums Altdorfer Wald. Aber auch die vorgesehenen Gebiete in den Gemeinden Baindt, Schlier und in Grenis (Amtzell) ernten Kritik.

Momentan wird der Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben – das sind die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und der Bodenseekreis – fortgeschrieben. Dieser Plan legt unter anderem Flächen fest, auf denen Gewerbegebiete, Baugebiete, Grünzüge bestehen bleiben müssen oder Rohstoffe abgebaut werden dürfen. Momentan dürfen die Kommunen, aber auch Verbände Stellung zu den Entwürfen des Regionalverbandes beziehen.

Kritik am Regionalverband: Keine ressourcenschonende Planung

Die Naturschutzverbände kritisieren vor allem den Flächenfraß. „Wir können nicht weiterhin auf Kosten von Natur und Umwelt, unserer Nachbarn und der kommenden Generationen wirtschaften“, sagt Ulfried Miller, der Regionalgeschäftsführer des BUND in Ravensburg. Kennzeichen einer nachhaltigen Entwicklung seien eine deutliche Reduzierung des Flächen- und Ressourcenverbrauchs, dem würde der Entwurf nicht gerecht.

In einer Pressemitteilung schreiben die Verbände: Der Planentwurf enthält nicht weniger als 620 Hektar neue Kiesabbau-Gebiete bis zum Jahr 2035, weitere 470 Hektar Sicherungsgebiete und dazu noch einmal 260 Hektar Vorbehaltsgebiete, zusammen also 1350 Hektar. Das ist mehr als die gesamte Gemarkung der Stadt Weingarten und entspricht etwa 2000 Fußballfeldern. Dabei gibt es zurzeit noch rund 300 Hektar bereits genehmigte Abbauflächen, die noch nicht ausgebeutet sind.

Deutliche Kritik gibt es auch in Sachen Kiesexport. Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ zufolge („Kieshunger“, SZ vom 15. September) gehen mehr als eine Million Tonnen Kies aus der Region Bodensee-Oberschwaben nach Vorarlberg und in die Schweiz, weil dort Kies deutlich teurer ist, unter anderem wegen Naturschutzabgaben. „Bei einer deutlich verstärkten Nutzung von Recycling-Produkten und einer Einschränkung des Exports nach Vorarlberg und in die Schweiz ist das [die Reduzierung des Ressourchenverbrauchs, Anm.d.Red.] auch möglich“, betont Sabine Brandt von der Nabu-Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben.

Zu den Vorhaben haben die Verbände jeweils separat die Argumente aufgelistet:

Altdorfer Wald/Grund: Der Altdorfer Wald habe für den Biotop- und Grundwasserschutz überragende Bedeutung. Er schütze die teilweise tief eingeschnittenen und steilen Hänge entlang der Flüsse und Bäche vor Erosion. Außerdem werde die Luftqualität verbessert, weil er die Luft mit Sauerstoff anreichert, Klimaextreme mildere und für reinigende Kaltluft-Zuströmungen ins Schussental sorge. Außerdem ist er mit seinen vielen Wasserläufen und Quellen Trinkwasserspeicher für die Region. Der Wald sei einer der wenigen zusammenhängenden und noch weitgehend unzerschnittenen Lebensräume des Landes und habe eine wichtige Funktion als Biotop-Verbund und Austausch-Korridor im landesweiten Generalwildwegeplan. In Sachen Wasser sehen die Verbände eine große Gefährdung, weswegen auch der Umweltbericht korrigiert werden müsse. „Der Schutz für genutzte und (noch) nicht genutzte Trinkwasservorkommen genießt gemäß Landesentwicklungsplan 2002 absoluten Vorrang vor allen anderen Raumnutzungsansprüchen.“ Es wäre unverantwortlich, diesen kostbaren Schatz durch den Abbau der über 40 Meter dicken Waldboden- und Kies-Filterschichten auf knapp elf Hektar zu gefährden. Auch in Sachen biologischer Vielfalt müsse der Umweltbericht nach unten korrigiert werden. 64 Vogelarten lebten in diesem Bereich, von denen sieben auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands stünden. Die besondere Geomorphologie des Waldburger Rückens sei im Umweltbericht ebenfalls nicht ausreichend gewürdigt. „Eis und Schmelzwasser der Vergletscherung haben hier noch weitgehend unberührte Erscheinungsformen geschaffen, die nicht wiederherstellbar sind.“

Grenis: Bei einer Erweiterung des Kiesabbaus in Grenis Richtung Felder See sehen die Verbände erheblich negative Auswirkungen auf die Schutzgebiete, wenn der Wasserhaushalt der angrenzenden Hangquellen und des Felder Sees beeinflusst wird.

Baindt: Wie berichtet, sind auch im Humpiswald, ein Teil des Altdorfer Waldes, bis zu 25,7 Hektar für mögliche neue Kiesgruben vorgesehen. Der Gemeinderat Baindt hat den Plänen in seiner Stellungnahme bereits Anfang dieses Monats zugestimmt. Die Naturschutzverbände lehnen dieses Vorhaben allerdings ab. Das Vorhaben führe zu besonders erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Der Wald habe eine wichtige Funktion für die Kaltluftentstehung und für den Luftaustausch im Nördlichen Schussental. Das Gebiet habe eine besonders hohe Wertigkeit in Bezug auf Bodenfunktionen, wertgebende und empfindliche Arten und hochwertige Lebensräume. „Es liegt im Einzugsgebiet der Hof-Wasserversorgung des in der Nähe liegenden Stöcklis-Hofes. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche für den Biotopverbund wichtige Biotope und FFH-Gebietsflächen. Der Wildtierkorridor von mindestens landesweiter Bedeutung führt ebenfalls in direkter Nähe vorbei“, so die Verbände.

Schlier: Die Naturschutzverbände lehnen beide nahe beieinanderliegenden Vorhaben im Altdorfer Wald ab. Das Gebiet sei wichtig für den Grundwasserschutz und liegt nahe an den Schutzzonen bestehender Wasserschutzgebiete. Zumindest teilweise stehe die Mächtigkeit der Kiesvorkommen in keinem vernünftigen Verhältnis zur Mächtigkeit der belebten Deckschichten. Außerdem gebe es in diesem Bereich zahlreiche für den Biotopverbund wichtige Lebensräume.

Bodenseekreis und Landkreis Sigmaringen: Für den Bodenseekreis wurden keine Einwendungen formuliert. Erhebliche Kritik (Ablehnung) haben die Naturschutzverbände beim Projekt Kalksteinabbau Mittelberg, das sich im Natura-2000-Gebiet „Obere Donau“ befindet.