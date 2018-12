Mullewapp zum fünften Mal zertifiziert

Der Kindergarten Mullewapp in Vogt beteiligt sich bereits seit zehn Jahren beim „Haus der kleinen Forscher“. Dafür hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben die Einrichtung nun erneut ausgezeichnet. Damit erhielt Mullewapp als erster Kindergarten die fünfte Zertifizierung dieser Art.

Wie die IHK mitteilt, nahm Rosi Reber, stellvertretende Leiterin des Kindergartens Mullewapp, die Urkunde von Bettina Wolf von der IHK im Rahmen eines Fachtags entgegen. „Wir freuen uns, die Kinder beim Entdecken der Welt zu unterstützen. Es macht einfach Freude, mit den Kindern zu experimentieren“, sagte Reber. In den zertifizierten Kinderbetreuungseinrichtungen wird die Neugier von Mädchen und Jungen auf naturwissenschaftliche Phänomene in besonderer Weise gefördert. Insgesamt wurden in diesem Jahr 14 Kindergärten aus der Region als „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Das Zertifikat gilt zwei Jahre und kann dann erneuert werden.