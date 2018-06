Mit dem Mountainbike im Vogter Wald

Um seinen Arbeitsplatz dürften Daniel Gathof derzeit einige beneiden. Der Radprofi aus Vogt kann täglich draußen unterwegs sein. Eine seiner Lieblingsstrecken führt den 36-Jährigen durch den Wald bei Vogt.

Morgens, 9.30 Uhr: Außer Daniel Gathof sind im Wald nur zwei Spaziergängerinnen und zwei Hundehalter unterwegs. Der Radprofi ist von seiner Wohnung aus in knapp zwei Minuten im Wald. Dort kennt er inzwischen wahrscheinlich jeden Baum, jeden Stein und jede Abzweigung. Fünf- bis sechsmal in der Woche ist er draußen. Nicht immer im Altdorfer Wald wie an diesem Vormittag. Aber meistens alleine. „Wer hat denn außer mir zu diesen Uhrzeiten Zeit?“, fragt Gathof und kennt die Antwort bereits: keiner.

Als Mountainbikeprofi kann der Vogter zudem seine Trainingspartner an einer Hand abzählen – und die wohnen dann auch noch einige Kilometer weg, etwa Markus Kaufmann. So ist Gathof eben die meiste Zeit alleine unterwegs. „Das ist aber nicht schlimm“, meint der 36-Jährige. „Ich habe schließlich einen Trainingsplan und weiß daher, was ich machen will und muss.“ Unterhaltungen auf dem Rad stehen daher nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.

An diesem Tag macht Gathof aber eine Ausnahme. Und so geht es auf den Mountainbikes in etwas gemächlicherem Tempo durch den Wald. Zunächst Richtung Grund, das zuletzt wegen der Diskussionen um den Kiesabbau in den Schlagzeilen stand. Dann auf Wegen, auf denen im Winter unter anderem die Crossläufer bei der Crosslaufserie Oberschwaben unterwegs sind. Die Vogter Langlaufloipe wäre mit einem kleinen Schlenker ebenfalls schnell erreicht. „Es ist doch schön, wenn du die Vögel im Hintergrund hörst“, sagt Gathof. Als langjähriger Profi ist er natürlich in der Welt herumgekommen und kann Vergleiche ziehen. „Ich war im Ruhrpott, in Südafrika und in Portugal“, erinnert sich der Mountainbiker. „Das Allgäu und Oberschwaben als Heimat zu haben, ist schon ein Privileg.“

Eines, das Gathof sichtlich genießt. Er weiß, dass seine Zeit als Profi nicht mehr von ewiger Dauer ist, und macht sich bereits viele Gedanken für die Zeit danach. Dabei spielt auch der Altdorfer Wald eine Rolle. Mehr will und kann Gathof dazu aber noch nicht sagen. Über die Strecke im Wald kann er mehr erzählen. Etwa über die Allgäuertor-Hütte. Die taucht einigermaßen unvermittelt rechts hinter den Bäumen auf. „Für viele Vogter ist die Hütte ein kleines Wahrzeichen“, sagt Gathof. Man könnte sie ein bisschen herrichten – derzeit ist es einfach nur eine kleine verschlossene Holzhütte. Ohne das Schild „Allgäuertor-Hütte“ nichts Besonderes. „Es wurde jetzt zumindest angefangen, das Gestrüpp rund um die Hütte etwas zurückzuschneiden“, erzählt Vogt. Mit einer Bank vor der Hütte und einem kleinen Anstrich könnte aus der Hütte tatsächlich etwas werden. Vielleicht für Vogter Vereine.

Das ist noch Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Trails. Denn im Altdorfer Wald gibt es nicht nur breite Wege, sondern auch ganz schmale Pfade – dort geht es sprichwörtlich über Stock und Stein. Diese Pfade muss man aber kennen, um sie zu finden – und sie sind dann zum Teil auch nur etwas für geübte Fahrer. Gathof kennt sie natürlich. „Gleich geht’s links rein und steil hoch“, ruft er von vorne. „Am besten einen kleinen Gang reinmachen und hinter mir bleiben.“ Gesagt, getan. Zwischen den Bäumen gibt es sogar eine kleine Schanze. Die ist dann wirklich nur etwas für Könner.

Möglichkeiten zur Einkehr findet man im Altdorfer Wald nicht. Wer sich hier auf sein Mountainbike schwingt, will aber schließlich auch nicht gemütlich irgendwo sitzen, sondern durch den Wald fahren. Und das kann man im Grunde mehrere Stunden. Immer wieder gibt es Abzweigungen, teils richtige Kreuzungen. Angst, sich zu verirren, müsse man aber nicht haben, meint Gathof. „Wer ein bisschen Orientierungssinn hat, der findet immer wieder zum Ausgangspunkt.“ Oder kommt an einer anderen Stelle aus dem Wald.

Anwesen von Fritz B. Busch

Etwa beim kleinen Weiler Heissen. Dort geht es kurz unter der Hauptstraße durch, wieder in den Wald, an ein paar Höfen vorbei, wieder über die Straße zurück und in den Wald. Vorbei am Anwesen des verstorbenen Automobil-Journalisten Fritz B. Busch und noch mal auf einen kleinen Trail. Dort kommen Gathof tatsächlich mal zwei Hundehalter entgegen. „Ab und zu sind Hunde ein Problem“, sagt Gathof. Nicht diese beiden braven Exemplare. Eher solche, die nicht angeleint weit weg von ihren Besitzern durch den Wald jagen. „Aber wenn alle gegenseitig auf sich aufpassen, dann gibt es keine Probleme“, ist Gathofs Sichtweise.