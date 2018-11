Mini überschlägt sich – Fahrer verletzt

Eine leicht verletzte Person sowie rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 6 Uhr auf der L 325 ereignete.

Ein 23-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem Auto in Fahrtrichtung Waldburg, kam vermutlich aufgrund nicht an die winterglatte Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit von dieser ab und überschlug sich an der Böschung. Der durch den Unfall verletzte Autofahrer musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sein nicht mehr fahrbereiter Mini abgeschleppt werden.